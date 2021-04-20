ЕС заинтересован в развитии водородной энергетики в Украине Украина выгодна для ЕС, как партнер с большим потенциалом в производстве "зеленого" водорода. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.



"У нас нет законодательной базы для создания новой отрасли, но есть важные преимущества: два выхода к морю, горный массив, а также инфраструктура ГТС, которая имеет подключение к европейской газотранспортной системе. Эксперты считают, что ее можно эффективно использовать для транспортировки водорода в Евросоюз", - сказала она.



В.Гриб напомнила, что более 20 украинских компаний вошли в водородный альянс ЕС. За 2020 год украинская зеленая энергетика нарастила мощности на 22%, годовой объем инвестиций в отрасль составил 1,24 млрд евро. В Европе видят прогресс Украины, поэтому прямо заявляют о заинтересованности в сотрудничестве в водородной энергетике и сфере ВИЭ, отметила она.



"А вот украинская власть, напротив, не любит и не ценит отечественную зеленую энергетику, обвиняя ее в лоббизме завышенных тарифов и дотаций. При этом государство имеет долг перед производителями зеленой энергии в размере 18 млрд грн. Если судить по реальным делам, то наш приоритет – импорт э/э из Беларуси и страны-агрессора РФ. За три месяца 2021 года мы вложили в их экономики более 1 млрд грн", - подчеркнула В.Гриб.



Она также напомнила, что в прошлом году украинское правительство подписало меморандум с Немецким сообществом международного сотрудничества – GIZ, по части трансформации угольной промышленности и водородного сотрудничества. Германия имеет большой опыт в развитии ВИЭ и видит потенциал в развитии водородной отрасли. Сотрудничество с GIZ важно для Украины, но мы как всегда теряем время. Дорожную карту водородной отрасли Минэнерго обещало представить в январе 2021 года. Но к марту был подготовлен лишь проект документа.



"Водородная отрасль может стать драйвером роста украинской экономики и укрепить экономическое сотрудничество Украины и Европейского Союза. Мы не имеем права упустить этот шанс. Необходимо разрешить проблемы с долгами перед зеленой энергетикой, разработать и принять необходимое законодательство и срочно запустить украинскую водородную отрасль", - резюмировала В.Гриб.



Как известно, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон озвучила видение ЕС по водородной стратегии. Власти ЕС планируют инвестировать в развитие зеленой энергетики к 2030 году 320-460 млрд евро. Из них до 42 млрд евро будет инвестировано в электролизеры, 340 млрд евро - в развитие ВИЭ генерации, и 65 млрд евро – в создание системы хранения, транспортировки и распределения.



МинПром



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