АМКУ предостерегает АЗС от необоснованного повышения цен В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка. Об этом в колонке для издания "Экономическая правда" написала глава АМКУ Ольга Пищанская.



"В январе-марте этого года мы установили факты удорожания высокооктановых бензинов и дизтоплива. Проанализировали факторы, влияющие на формирование розничных цен. И выяснили, что цены не коррелируются с рыночными факторами. В указанный период курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, а средние цены крупного опта на дизтопливо выросли на 9,4%. Однако на АЗС оно подорожало на неоправданные 13%", - напомнила она.



"Уже с 12 марта соответственно европейские котировки начали снижаться. Этот фактор должен был быть определяющим по формированию внутренних розничных цен. Однако на украинских АЗС они в дальнейшем росли. 25 марта АМКУ отреагировал, предоставив 10 ключевым участникам рынка рекомендации. Прежде всего - воздерживаться от нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и установить розничные цены на уровне, который соответствует объективной ситуации. Сейчас контролируем, насколько рекомендации будут учтены ", - добавила глава АМКУ.



Пищанская отметила, что в АМКУ "будут особенно придирчивыми", учитывая нестабильную ситуацию с импортом нефтепродуктов из Беларуси и РФ. "Предостерегаем операторов от потенциальных антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка. Попытки создать искусственный дефицит, необоснованно повысить стоимость, установить барьеры в доступе к альтернативной инфраструктуре, в частности портов, являются недопустимыми. Это - красные линии национального значения. Выход за них - недопустим. Антимонопольный комитет будет бороться за их неприкосновенность", - подчеркнула Пищанская.



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