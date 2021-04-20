ВВП Китая показал в первом квартале рекордный рост ВВП Китая показал в первом квартале рекордный рост — на 18,3% в годовом выражении, однако квартальная динамика оказалась хуже ожиданий — показатель улучшился всего на 0,6%, пишет газета "Коммерсант".



Резкий прирост ВВП год к году объясняется в основном низкой базой — в первом квартале 2020 года экономика КНР приняла на себя самый сильный удар противоэпидемических мер, поэтому в дальнейшем темпы роста замедлятся, ожидают эксперты.



Экономика КНР в первом квартале этого года в годовом выражении выросла на рекордные 18,3%, свидетельствуют данные Нацбюро статистики страны, однако, этот эффект связан в первую очередь с низкой базой — в январе-марте 2020-го ВВП Китая сократился на 6,8%. Уже во втором квартале прирост оказался положительным (3,2%), в четвертом квартале он ускорился до 6,5%, в целом же по году китайская экономика выросла на 2,3%, тогда как большинство крупных экономик зафиксировали падение.



В квартальном же выражении рост замедлился до 0,6% против 3,2% в сентябре-декабре 2020-го. Аналитики прогнозировали более высокий прирост — на 1,5%.



В марте промпроизводство выросло на 14,1% после резкого прироста на 35,1% в январе-феврале, тогда как розничные продажи, напротив, сохранили восстановительный рост— в марте они выросли на 34,2% (в январе-феврале — на 33,8%).



Капвложения увеличились также значительно — на 25,6% в по итогам первого квартала (в целом за 2020 год — плюс 3,5% к уровню 2019-го), при этом больше всего росли вложения в железнодорожную инфраструктуру (плюс 66,6%) и высокие технологии (40,4%), оба сектора были широко поддержаны стимулирующими мерами правительства. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику материкового Китая также увеличились — в первом квартале до $44,86 млрд., на 43,8% в годовом измерении. Экспорт в марте год к году вырос на 20,7%, импорт — на 27,7%.



МинПром



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