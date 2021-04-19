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Укрнафта отбилась от пени в 1,5 млрд долл. за срыв выплаты дивидендов

19.04.21 17:52 , Бизнес Цензор
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Верховный Суд решил оставить без изменений решение судов нижестоящих инстанций, которыми был оставлен без рассмотрения иск заместителя генпрокурора в интересах Кабмина к "Укрнафте" о взыскании пени за несвоевременно уплаченные дивиденды в размере 1,5 млрд грн в 2011-2013 годах. Соответствующее решение Верховный Суд принял 8 апреля, передает Finbalance.

Суд кассационной инстанции согласился с тем, что поскольку более 50% акций "Укрнафты" принадлежат государству в лице "Нафтогаза" (а не Кабмина), а потому следует учесть ст. 23 закона "О прокуратуре", согласно которой не допускается осуществление прокурором представительства в суде интересов государства в лице государственных компаний.

"Полномочиями субъекта управления объктами государственной собственности в спорных правоотношениях наделено АО " НАК "Нафтогаз Украины" как акционер ПАО "Укрнафта", а не Кабинет министров", – говорится в постановлении Верховного Суда.

Как сообщалось, в августе 2019 года Генпрокуратура подавала иск в Хозяйственный суд Киева к ПАО "Укрнафта" о взыскании с компании 1,51 млрд грн пени за несвоевременно выплаченные дивиденды, однако суд отказался его рассматривать.

Кроме того, в июне 2019 года ПАО "Укрнафта" в Окружном админсуде Киева добилось отмены постановления Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год на уровне 90% от чистой прибыли. 14 ноября 2019 года Шестой апелляционный админсуд оставил в силе указанное решение.

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн. Согласно решению Кабмина, "Укрнафта" должна была направить на дивиденды не менее 90% чистой прибыли за 2018 год или 5,79 млрд грн, из которых в государственный бюджет должно быть перечислено 2,9 млрд грн.

Напомним, владельцем 50%+1 акция "Укрнафты" является "Нафтогаз", миноритарными акционерами компании являются структуры Игоря Коломойского и партнеров.

МинПром

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