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АМКУ может оставить без работы 10 тыс. сотрудников Днепровского меткомбината

19.04.21 17:31 , РБК Украина
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Позиция Антимонопольного комитета может повлечь полную остановку ПАО "Днепропетровский металлургический комбинат" (ПАО "ДМК"), в результате чего более 10 тыс. работников завода потеряют работу, а город окажется на грани социального взрыва.

Об этом говорится в открытом письме к председателю АМКУ Ольге Пищанской от Федерации металлургов Украины и Профсоюза металлургов и горняков.

Как объясняется в письме, в ноябре 2020 года суд, в рамках дела о признании банкротом ПАО "ДМК", ввел процедуру санации, и сейчас предприятие проходит подготовку к продаже единого имущественного комплекса на открытых торгах.

Группа "Метинвест" проявила заинтересованность в участии в конкурсе, и еще в 2020 году обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой предоставить разрешение на концентрацию ПАО МК", что позволит группе принять участие в открытых торгах как одному из участников и, в случае победы, приобрести актив.

Однако, по состоянию на 19 апреля, компания Metinvest B. V. не получила ответа на свой запрос и, соответственно, не получила разрешение на концентрацию.

"Отсутствие любого решения АМК негативно влияет на намерения компании Metinvest B. P. начать подготовку к аукциону, что требует много ресурсов. Такая неопределенность ставит компанию в невыгодное положение по сравнению с потенциальными конкурентами - другими участниками аукциона", - отмечается в письме.

Такая позиция, по мнению представителей федераций, может привести к отмене торгов и полной остановки ПАО "ДМК". А это грозит невыплатой заработной платы, массовыми увольнениями и, как следствие, социальным взрывом в регионе.

"ПАО "ДМК" - градообразующее предприятие, на котором работает почти 10 тысяч человек. Все они в ближайшее время могут потерять работу и остаться без средств к существованию для себя и своих семей. Кроме того, каждое рабочее место в ГМК создает еще 3-4 рабочих места для малого и среднего бизнеса в регионе присутствия. Поэтому есть риски, что указанная проблема может перерасти в настоящую социальную катастрофу для города Каменское", - предупреждают представители федераций.

В письме напоминают: доля ПАО "ДМК" в наполнении городского бюджета составляет 40%, также оно входит в сотню предприятий-лидеров по уплате налогов в Государственный бюджет и являются источником поступлений валютной выручки в Украину.

Средняя заработная плата на ПАО "ДМК" составляет около 15 тыс. грн в месяц и возросла за последний год в рекордные для отрасли в 1,5 раза. Фонд оплаты труда в 20 году составил 1,75 млрд грн, с работников было удержано 314 млн грн налога с доходов физлиц и 26 млн военного сбора.

Высококвалифицированные работники рабочих профессий на предприятиях "Метинвеста" ежемесячно получают 40-60 тыс. грн зарплаты, подчеркивают в письме.

скусственное исключение национального стратегического инвестора Metinvest B. V. из перечня потенциальных участников аукциона по продаже ПАО "ДМК" приведет лишь к неопределенности дальнейшей судьбы градообразующего предприятия и недополучению государством значительных средств от его продажи. Поэтому мы просим АМКУ как можно быстрее принять решение в деле о концентрации и устранить неравные условия для подготовки для участия в соответствующем аукционе компании Metinvest B. V.", - резюмируют представители федераций.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась с Днепровским металлургическим комбинатом. Промышленники обратились в АМКУ по поводу негативных последствий, которые смогут привести к остановке завода.

МинПром

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