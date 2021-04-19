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Порт Черноморск снизил перевалку грузов почти на 20%

19.04.21 17:12 , Бизнес Цензор
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Морской порт "Черноморск" (Одесская область) в январе-марте 2021 года сократил перевалку грузов на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5,28 млн тонн.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный период "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 19,1% – до 4,43 млн тонн, импортных – на 17,3%, до 649,82 тыс. тонн, транзитных – на 38,9%, до 195,26 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

Перевалка наливных грузов в порту снизилась на 13,2% – до 291,18 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 28,8%, до 3,37 млн тонн, тарно-штучных увеличилась на 6,4%, до 1,61 млн тонн. Перевалка контейнеров в январе-марте составила 37,02 тыс. TEU (сокращение на 8,8%).

При этом перевалка каботажных грузов в порту не осуществлялась.

Как сообщалось, морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2019 годом – до 23,89 млн тонн.

Порт "Черноморск" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.

МинПром

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