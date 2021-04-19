ОГХК могут продать уже в июле Фонд государственного имущества (ФГИ) планирует провести аукцион по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в июле. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, передает Интерфакс-Украина.



"Работа по подготовке завершается. Следующий шаг – передача на Кабмин, утверждение условия стартовой цены и других приватизационных условий", – сказал Д.Сенниченко.



При этом глава ФГИ отметил, что до настоящего момента не решен вопрос о снятии грифа "Для служебного пользования" с данных о запасах полезных ископаемых этой компании: "Аукцион состоится в июле, до этого надеемся на снятие грифа ДСП с запасов компании".



В свою очередь заместитель главы ФГИ Тарас Елейко выразил уверенность, что стоимость ОГХК в ходе аукциона возрастет: "Считаем, что цена будет выше на конкурсе".



Как сообщалось, ФГИ определил стартовую цену ОГХК на приватизационном конкурсе в размере 3,7 млрд грн. ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации.



ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.



ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.



Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого-начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.



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