Украине нужна единая стратегия зеленого перехода – Шпенов Украинскому правительству и парламенту не хватает консолидации, чтобы разработать эффективную стратегию экологической трансформации экономики. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что по итогам 2020 года Украина поднялась на две строчки в мировом рейтинге производителей стали, и сегодня занимает 11-е место. "По выплавке чугуна мы на 9-м месте. Эксперты считают, что это стало возможным из-за того, что крупнейшие мировые производители закончили прошлый год с гораздо большими потерями, чем украинские. Но в ближайшее время ситуация может кардинально измениться. Возможно, 2020-й был последним годом, когда наша страна поднималась в металлических рейтингах", - предостерегает политик.



Нардеп напомнил, что отечественная металлургия оказалась перед серьезными вызовами. Украине необходимо выполнять требования по Парижскому климатическому соглашению, показать прогресс в достижении целей, указанных во Втором национально-определенном вкладе (НОВ2), начать внедрение Наилучших доступных технологий и методов управления, а с 2023 года – научиться работать в условиях действия СВАМ (Carbon Вorder Аdjustment Мechanism), которую называют новой углеродной пошлиной ЕС.



Д.Шпенов акцентировал – чтобы приблизится к современным экологическим нормативам Европейского Союза, необходимо инвестировать в экомодернизацию украинской промышленности не менее 10 млрд долл. "У государства и бизнеса нет такой суммы, а ведь еще понадобятся дополнительные затраты на проекты по развитию. В ближайшей перспективе это грозит нам потерей позиций на традиционных экспортных рынках, в первую очередь – на рынке Евросоюза", - сказал он.



По мнению Д.Шпенова, внедрение СВАМ еще больше увеличит разрыв между экспортерами из развитых и развивающихся стран. Ожидаемый доход ЕС от новой углеродной пошлины составит примерно 15 млрд евро в год. Эти средства будут поступать в специальный фонд финансирования проектов по достижению углеродной нейтральности. Другими словами, украинские экспортеры снизят рентабельность своего экспорта и возможность инвестировать в экомодернизацию в пользу европейских конкурентов.



"Считаю, что наша власть проявляет удивительную пассивность и раздробленность в решении вопросов, касающихся зеленого перехода. Правительству и парламенту не хватает консолидации, чтобы разработать эффективную стратегию экологической трансформации экономики. Для этого необходимо провести широкие консультации с бизнесом и экспертным сообществом. Сработает только прагматичный подход, который учитывает реальные возможности предприятий и государства", - считает он.



"Параллельно важно продолжить интеграцию механизма торговли выбросами. Это даст возможность украинским предприятиям получать квоты на выбросы бесплатно, по общей украинской квоте. Сейчас более 90% выбросов СО2 в ЕС покрываются именно таким способом", - добавил Д.Шпенов.



МинПром



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