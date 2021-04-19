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В России заговорили о запрете на экспорт топлива

19.04.21 15:55 , enkorr
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Министерство энергетики России готово поддержать введение временного запрета на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом передает ngv.

"Сейчас это обсуждается в правительстве. Министерство энергетики в принципе готово поддержать такое предложение на ограниченный период. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу. В принципе, чтобы стабилизировать рынок, это можно было бы сделать, но окончательное решение будет за правительством", — сказал он журналистам.

Ранее в пятницу замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Виталий Королев заявил о том, что введение ограничений на поставки нефтепродуктов за рубеж — это крайняя мера. По его мнению, для стабилизации ситуации на российском топливном рынке нужно сначала применять другие меры, такие как введение сезонных коэффициентов к объемам биржевых торгов топливом.

Как правило, нестабильность связана с ростом экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты за рубежом выше, чем на внутреннем рынке. Цены на бензин в России растут с конца прошлого года, однако в марте правительство страны предприняло ряд шагов, в результате которых запасы топлива удалось нарастить до нужного объема.

Российская Федерация является крупнейшим поставщиком дизтоплива и автогаза в Украину.

По итогам 2020 г. поставки ДТ из РФ возросли на 4,8% и составили 2,616 млн т (35,4% украинского рынка). Отгрузки автогаза из РФ в 2020 г. выросли до 721 тыс. т (+4,4% год к году), что соответствует 36% баланса украинского рынка.

МинПром

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