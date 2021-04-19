Украина постепенно решает вопросы для получения кредита МВФ Украина по взятым обязательствам с МВФ сужает круг нерешенных вопросов. Об этом в интервью LB.ua сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.



"Мы сейчас сужаем круг нерешенных вопросов. По большому счету, идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", - сказал С.Марченко.



Он отметил, что регулируемая цена на газ не является главным вопросом в переговорах с МВФ.



"Я бы не сказал, что это был главный вопрос. Это был один из вопросов. Сейчас ключевые вопросы: Высший совет правосудия, антикоррупционные реформы – это ключевые вопросы, которые составляют основную сложность", - заявил С.Марченко.



По его словам, обсуждается тема электроэнергетики с МВФ. На данном этапе идет речь о том, что МВФ обеспокоено тем, что на бюджет могут быть переложены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергетики. Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022-м, 2023-м году. И поэтому МВФ хочет сбалансированной модели рынка электроэнергетики.



"Мы сейчас активно работаем со Всемирным банком. Я думаю, что будет выработано понимание того, как можно сбалансировать этот рынок", - отметил С.Марченко.



Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 30 марта сказал, что дискуссии по первому пересмотру программы stand by для Украины все еще продолжаются, остается ряд вопросов, предусмотреть сроки решения которых на сегодняшний день сложно.



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



