Украина постепенно решает вопросы для получения кредита МВФ

Украина по взятым обязательствам с МВФ сужает круг нерешенных вопросов. Об этом в интервью LB.ua сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.
"Мы сейчас сужаем круг нерешенных вопросов. По большому счету, идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", - сказал С.Марченко.
Он отметил, что регулируемая цена на газ не является главным вопросом в переговорах с МВФ.
"Я бы не сказал, что это был главный вопрос. Это был один из вопросов. Сейчас ключевые вопросы: Высший совет правосудия, антикоррупционные реформы – это ключевые вопросы, которые составляют основную сложность", - заявил С.Марченко.
По его словам, обсуждается тема электроэнергетики с МВФ. На данном этапе идет речь о том, что МВФ обеспокоено тем, что на бюджет могут быть переложены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергетики. Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022-м, 2023-м году. И поэтому МВФ хочет сбалансированной модели рынка электроэнергетики.
"Мы сейчас активно работаем со Всемирным банком. Я думаю, что будет выработано понимание того, как можно сбалансировать этот рынок", - отметил С.Марченко.
Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 30 марта сказал, что дискуссии по первому пересмотру программы stand by для Украины все еще продолжаются, остается ряд вопросов, предусмотреть сроки решения которых на сегодняшний день сложно.