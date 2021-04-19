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Модернизировать промышленность за 4 года согласно закону о выбросах – нереально

19.04.21 14:31 , РБК Украина
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Предусмотренные законопроектом о снижении выбросов (№4197) сроки проведения экомодернизации нереалистичны. У промышленности нет средств на модернизацию, а Украина столкнулась с оттоком инвестиций. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Ничего нельзя сделать без денег. За прошлый год прямые иностранные инвестиции уменьшились практически на 900 млн долларов. Наверное, этот год нас ждет примерно с такими же результатами. Ожидать, что непонятно кто будет вкладываться в нашу промышленность и модернизировать ее - нереально", - сказал Пендзин.

По его словам, провести экомодернизацию предприятий за четыре года, как это предусматривается в законопроекте о снижении промышленных выбросов, украинская промышленность не сможет.

Эксперт считает, что если законопроект будет принят в текущей редакции, он просто не будет выполняться из-за своей оторванности от реального состояния экономики.

"Я вам могу назвать десятки законодательных актов, которые приняты и которые, не имея финансирования, не выполняются никоим образом. Это будет следующий пример: если проект будет принят и подписан президентом, он не будет выполняться", - объяснил О.Пендзин.

Напомним, ранее представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом про промышленные выбросы (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации.

В то же время в Европейской бизнес-ассоциации Украины подчеркнули: Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

МинПром

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