Повышение ренты на ЖРС снизит инвестиции в экотехнологии – Магера Урезание доходности железорудных предприятий может закончиться потерями для экономики Украины и еще больше притормозить реформы, связанные с Green Deal. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он подчеркнул, что сегодняшние высокие цены на ЖРС являются временным явлением. Из-за кризиса пандемии экспортеры сырья снизили рыночную активность. В период последующего экономического оживления возник повышенный спрос на сталь, но предложение ЖРС было недостаточным. Поэтому цены на сырье начали быстро расти. По прогнозам экспертов, к 2022 году рынок сбалансируется, и цена на руду пойдет вниз. Ожидается, что к 2024 году ее стоимость составит всего 77 долл/тонну.



"Как вы думаете, какова вероятность того, что наше государство, заложившее повышенную рентную плату в доходы бюджета, захочет пойти на ее снижение после падения мировых цен на ЖРС? Уверен, что эта вероятность даже ниже, чем выиграть джек-пот в национальную лотерею. А как, скажите, в этих условиях строить и прогнозировать свою финансовую деятельность железорудным компаниям? За последние три года предприятия отрасли суммарно инвестировали в развитие около 500 млн долл, в том числе в экологические проекты. Критическое снижение доходности остановит этот процесс", - уверен С.Магера.



Он также обратил внимание на то, что для того чтобы покрыть спрос на низкоуглеродную сталь, в мире не хватит лома. Поэтому рынок нуждается в продукции, которая будет соответствовать эконормам, и при этом сможет удовлетворить спрос. Сейчас украинские горно-обогатительные комбинаты запустили производство металлизированных окатышей или DR-окатышей. Они используются в производстве железа прямого восстановления с выбросами СО2 на 40% ниже, чем выплавка стали по кислородно-конвертерной технологии.



"Украинская железорудная отрасль вполне может экспортировать такие окатыши на рынок ЕС. Для этого нашим компаниям нужны инвестиции. Вот почему важно не поднимать ренту на ЖРС. Так мы сможем повысить конкурентоспособность национального экспорта и продвинуться по пути зеленого перехода", - отмечает С.Магера.



МинПром



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