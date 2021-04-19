Азовские порты под угрозой российской блокады – Магомедов Блокирование транзитного сообщения через международный пролив в Азовское море является грубым нарушением международного права на свободу судоходства, которое гарантирует Конвенция ООН. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Как известно, Минобороны РФ закрыло Керченский пролив для прохода всех иностранных военных и государственных судов с 24 апреля до 31 октября. Введенные Россией ограничения касаются военных кораблей под иностранными флагами и государственных судов: ледоколов, гидрографических судов и буксиров. Запрет пока не коснулся торговых судов.



"Перемещение торговых грузов в портах Мариуполя и Бердянска не претерпело изменений. Тем не менее, такая позиция РФ является грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Кто и что делает в нашей прибрежной зоне, решать Украине, а не стране-агрессору", - отметил М.Магомедов.



Российские власти объясняют указанные ограничения якобы военными учениями. На самом деле РФ открыто наращивает военный контингент вблизи украинских границ. Это уже не первое вмешательство России в условия судоходства по Азовскому морю, отметил М.Магомедов.



Нардеп обратил внимание на то, что строительство Керченского моста, например, привело к автоматическому ограничению тоннажа судов. Из-за этого Мариупольский порт потерял треть судозаходов, перевалка грузов снизилась на 9,6%, до 5,9 млн т в год. Бердянский порт потерял еще больше - перевалка грузов там упала на 24,4%, до 1,8 млн т в год.



Грузопоток морем через Бердянск и Мариуполь за 6 месяцев 2021 года оценивается в 4,5 млн т. Согласно финплану Мариупольского порта, по итогам этого года общий объем перевалки грузов превысит 7 млн т. Если страна-агрессор заблокирует нашу морскую торговлю через Керченский пролив, украинским экспортерам придется перенаправить все грузы через порты в Черном море, отмечает М.Магомедов.



"Последние вряд ли смогут выдержать такую дополнительную нагрузку. Эти порты имеют ограниченную пропускную способность и нуждаются в масштабной модернизации. Чтобы избежать больших потерь, возможно, уже сейчас стоит начать разрабатывать альтернативные маршруты доставки грузов", - считает народный депутат.



МинПром



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