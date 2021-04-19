Алюминиевая компания Alcoa нарастила прибыль в 2 раза Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corp. в 1 квартале 2021 года выросла в 2,2 раза - до 175 млн долл. Выручка увеличилась на 21% в годовом выражении — до 2,87 млрд долл., тогда как аналитики прогнозировали выручку на уровне 2,64 млрд долл. Компания связывает рост выручки с высокими ценами на алюминий и глинозем в сочетании с увеличением поставок. Показатели чистой прибыли и выручки достигли максимумов с 2018 года.



В 2021 году компания ожидает высоких показателей в связи с продолжающимся восстановлением экономики и увеличением спроса на алюминий на рынке. В то же время Alcoa предупреждает о сильной неопределенности в связи с пандемией, которая может отразиться на результатах текущего года.



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