В годовом тарифе на газ необходимо учитывать права поставщиков и потребителей Председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) Артем Компан считает, что внедрением обязательного годового тарифа на поставку природного газ для бытовых потребителей государство не должно ущемлять ни права бытовых потребителей, ни поставщиков "голубого топлива". Об этом эксперт заявил в эфире Energy Meeting Online.



"Годовой тариф - это очень правильное решение. Для потребителя и государства этот тариф является гарантией. Потребитель будет защищен от ценовых колебаний, а государство - от социальных всплесков и плюс получает понятную и планируемую нагрузку на государственный бюджет. Но годовой тариф на сегодня не дает достаточных гарантий поставщикам, чтобы чувствовать защищенность", - сказал предправления АПЭ.



По словам А.Компана, для каждого из поставщиков структурирование портфеля потребителей и обеспечение годового тарифа несет существенные риски.



"У потребителя нет никаких обязательств перед конкретным поставщиком, который законтрактовал для него газ на год вперед. В этих условиях поставщику очень сложно спрогнозировать сколько клиентов у него будет на годовом тарифе на протяжении срока его действия. А закупка ресурса под этот тариф требует четкого понимания необходимых объемом природного газа", - подчеркнул глава Ассоциации.



Компан добавил, что предоставление потребителям возможности смены поставщика без погашения задолженности перед текущим, а также запрет на штрафы, пени и отключение неплательщиков, способствуют накоплению долгов за потребленные энергоресурсы.



Напомним, что с 1 мая все бытовые потребители газа в Украине будут автоматически переведены на годовой тариф. Вместо установления цены газа на каждый месяц украинцы получат на ближайшие 12 месяцев фиксированную цену. Соответствующее Постановление об утверждении годовой цены на газ для бытовых потребителей приняла на своем заседании 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



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