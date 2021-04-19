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В понедельник опять начали расти цены на топливо

19.04.21 13:32 , enkorr
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Розничные операторы за выходные (17-19 апреля) повысили стоимость бензина и ДТ на 0,1–1,4 грн./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Сеть станций "Олас" повысила цены на бензин на 1 грн/л, ДТ — на 1,41 нгрн/л: бензин марки А-95 подорожал до 28,90 грн/л, А-92 — до 27,90 грн/л, ДТ — до 26,90 грн/л. На станциях KLO на 20 коп/л подорожало только дизельное топливо (29,19 грн/л).

В сетях BVS и "Катрал" на 10 коп/л подорожали все виды бензинов. На "Авантаж 7" бензины подорожали на 50 коп/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 28 коп./л, на ДТ — на 20 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,34 грн/л, А-92 — до 26,34 грн/л, ДТ — до 25,75 грн/л. Motto откорректировала цены в среднем на 3-8 коп/л.

МинПром

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