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Набсовет Укрзализныци блокирует функционирование всей отрасли – эксперт

19.04.21 13:15 , Цензор
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Деятельность Наблюдательного совета "Укрзализныци", которая за три года работы так и не представила план реформирования компании, а только постоянно меняла ее руководителей, фактически блокирует функционирование всей отрасли. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Чехарда руководителей-менеджеров УЗ, которые за этот период любую реформу даже стабилизировать ситуацию не могут, поскольку наблюдательный совет снова и снова меняет (руководителей УЗ, - ред.) по каким-либо причинам. Получается нынешняя ситуация, в которой корпоративное управление железной дороги фактически блокирует и саботирует деятельность отрасли", - сказал Б.Кушнирук.

Он также подчеркнул: работа Наблюдательного совета УЗ дискредитирует не только реформу корпоративного управления, она еще и заблокировала реформу УЗ, которую, наконец, начал назначенный в прошлом году руководитель компании Владимир Жмак. И именно это, по мнению эксперта, стало причиной его увольнения.

"Она (реформа УЗ, - ред.) предусматривала, что нужно провести разделение направлений - грузовые и пассажирские перевозки, диспетчеризацию и управление этим хозяйством, которое является естественным монополистом, связанным с путями. А еще ремонтные предприятия. И вокруг чего возник конфликт? То есть когда наконец были бы сделаны правильные шаги, вы начинаете разделять все эти виды деятельности. И тут оказалось, что это кого-то не устраивает, что это кому-то мешает. Поэтому и началась компания по дискредитации и снятию с должности предыдущего руководства, хотя оно сделало то, что должно быть сделано еще 20 лет назад", - пояснил Б.Кушнирук.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем Укрзализныци и уволить Наблюдательный совет, который довел компанию до кризисного состояния.

МинПром

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