Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нафтогаз хочет взыскать с Кабмина 4,5 млрд грн

19.04.21 12:12 , Украинские новости
печать
размер текста:

НАК "Нафтогаз Украины" просит Хозяйственный суд Киева взыскать с Кабинета министров 4,491 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные в едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.

Отмечается, что "Нафтогаз" обратился в суд с просьбой взыскать с Кабмина 4,491 млрд гривен в счет возмещения ущерба.

В свою очередь суд намерен рассмотреть данное дело 5 мая.

Как сообщали Українські Новини, под руководством Андрея Коболева последние 4 года "Нафтогаз" снижал добычу товарного газа с 2017 по 2020 год.

В начале 2020 года набсовет "Нафтагаза" в письме правительству признал, что А.Коболев не выполнил условие своего контракта в части обеспечения увеличения добычи газа, правда объяснив это независящими от руководителя компании причинами.

НАК "Нафтогаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

МинПром



... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:15
Набсовет Укрзализныци блокирует функционирование всей отрасли – эксперт
12:54
Прибыль ПриватБанка обвалилась в 4 раза
12:34
Норникель поставит металл для завода британской Johnson Matthey в Финляндии
11:53
Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 61%
11:36
Steel Dynamics запустит две линии цинкования и две линии нанесения полимерного покрытия
11:10
Запуск украинского спутника Сич 2-30 обойдется в 2 млн долл.
10:54
Импортный прокат продолжает терять позиции на украинском внутреннем рынке
10:33
Филиппины восстановят добычу ценных руд
10:27
В I квартале металлурги отправили на экспорт 85% продукции
10:12
Tenaris возобновит выпуск труб в Пенсильвании
09:56
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
09:12
Северсталь в первом квартале увеличила выплавку на 4%
08:57
Руда в Китае подорожала до максимума за 10 лет
08:30
Запорожская АЭС отключила шестой блок для проведения ремонта
08:04
Большинство украинских предприятий планируют повысить зарплаты сотрудникам
16.04.21
17:56
Водородная экономика станет частью Национальной экономической стратегии
17:35
Укроборонпром передал в Фонд госимущества 15 госпредприятий
17:16
Стартовой ценой ОГХК определили 3,7 млрд грн
16:53
Бензин и дизтопливо опять начали дорожать
16:35
Русал купил активы германской Aluminium Rheinfelden Group
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!