Нафтогаз хочет взыскать с Кабмина 4,5 млрд грн НАК "Нафтогаз Украины" просит Хозяйственный суд Киева взыскать с Кабинета министров 4,491 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные в едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.



Отмечается, что "Нафтогаз" обратился в суд с просьбой взыскать с Кабмина 4,491 млрд гривен в счет возмещения ущерба.



В свою очередь суд намерен рассмотреть данное дело 5 мая.



Как сообщали Українські Новини, под руководством Андрея Коболева последние 4 года "Нафтогаз" снижал добычу товарного газа с 2017 по 2020 год.



В начале 2020 года набсовет "Нафтагаза" в письме правительству признал, что А.Коболев не выполнил условие своего контракта в части обеспечения увеличения добычи газа, правда объяснив это независящими от руководителя компании причинами.



НАК "Нафтогаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.



МинПром





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