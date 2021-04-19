Нафтогаз хочет взыскать с Кабмина 4,5 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" просит Хозяйственный суд Киева взыскать с Кабинета министров 4,491 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные в едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.
Отмечается, что "Нафтогаз" обратился в суд с просьбой взыскать с Кабмина 4,491 млрд гривен в счет возмещения ущерба.
В свою очередь суд намерен рассмотреть данное дело 5 мая.
Как сообщали Українські Новини, под руководством Андрея Коболева последние 4 года "Нафтогаз" снижал добычу товарного газа с 2017 по 2020 год.
В начале 2020 года набсовет "Нафтагаза" в письме правительству признал, что А.Коболев не выполнил условие своего контракта в части обеспечения увеличения добычи газа, правда объяснив это независящими от руководителя компании причинами.
НАК "Нафтогаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.