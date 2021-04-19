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Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 61%

19.04.21 11:53 , Иран.ру
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Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 61% в течение предыдущего 1399 года по иранскому календарю (закончившегося 20 марта) по сравнению с показателем за предыдущий год.

Производство алюминиевых слитков в стране в предыдущем году составило 446 800 тонн, свидетельствуют данные, опубликованные Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Крупнейшим производителям алюминия в Иране удалось произвести 278 318 тонн продукта в 1398 году по иранскому календарю.

Производство алюминиевых слитков в стране в 1398 году по иранскому календарю снизилось на восемь процентов по сравнению с показателем за предыдущий год.

Данные IMIDRO показывают, что среди ведущих производителей страны Иранская алюминиевая компания (IRALCO) показала лучшие результаты в предыдущем году, произведя 185 000 тонн алюминиевых слитков.

Производство алюминиевых слитков в стране достигло 41 000 тонн в последний месяц прошлого года (19 февраля - 20 марта), что на 38 процентов больше, чем 30 000 тонн в тот же период предыдущего года.

Планируется, что к концу текущего 1400 иранского календарного года (20 марта) годовое производство алюминиевых слитков в стране увеличится на 63 процента.

В апреле прошлого года, во время церемонии открытия крупнейшего в Иране комплекса по производству алюминия (в центральной провинции Фарс), бывший министр промышленности заявил, что производство алюминия в стране, как ожидается, будет удвоено после того, как это предприятие начнет работать.

Чиновник оценил добычу иранской горнодобывающей промышленности примерно в 22 млрд долл., заявив, что страна относительно самодостаточна минералами, и большая их часть также экспортируется каждый год.

Он продолжил анализировать возможности страны в этом секторе, заявив, что Иран занимает 18-е место среди ведущих производителей алюминия в мире, и с вводом в эксплуатацию этого нового завода страна поднимется на четыре позиции и займет 14-е место.

Иран планирует достичь годового производства 1,5 млн. тонн алюминиевых слитков к 1404 году по иранскому календарю (март 2025 года - март 2026 года).

МинПром

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