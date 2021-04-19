Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 61% Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 61% в течение предыдущего 1399 года по иранскому календарю (закончившегося 20 марта) по сравнению с показателем за предыдущий год.



Производство алюминиевых слитков в стране в предыдущем году составило 446 800 тонн, свидетельствуют данные, опубликованные Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).



Крупнейшим производителям алюминия в Иране удалось произвести 278 318 тонн продукта в 1398 году по иранскому календарю.



Производство алюминиевых слитков в стране в 1398 году по иранскому календарю снизилось на восемь процентов по сравнению с показателем за предыдущий год.



Данные IMIDRO показывают, что среди ведущих производителей страны Иранская алюминиевая компания (IRALCO) показала лучшие результаты в предыдущем году, произведя 185 000 тонн алюминиевых слитков.



Производство алюминиевых слитков в стране достигло 41 000 тонн в последний месяц прошлого года (19 февраля - 20 марта), что на 38 процентов больше, чем 30 000 тонн в тот же период предыдущего года.



Планируется, что к концу текущего 1400 иранского календарного года (20 марта) годовое производство алюминиевых слитков в стране увеличится на 63 процента.



В апреле прошлого года, во время церемонии открытия крупнейшего в Иране комплекса по производству алюминия (в центральной провинции Фарс), бывший министр промышленности заявил, что производство алюминия в стране, как ожидается, будет удвоено после того, как это предприятие начнет работать.



Чиновник оценил добычу иранской горнодобывающей промышленности примерно в 22 млрд долл., заявив, что страна относительно самодостаточна минералами, и большая их часть также экспортируется каждый год.



Он продолжил анализировать возможности страны в этом секторе, заявив, что Иран занимает 18-е место среди ведущих производителей алюминия в мире, и с вводом в эксплуатацию этого нового завода страна поднимется на четыре позиции и займет 14-е место.



Иран планирует достичь годового производства 1,5 млн. тонн алюминиевых слитков к 1404 году по иранскому календарю (март 2025 года - март 2026 года).



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