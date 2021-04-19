Steel Dynamics запустит две линии цинкования и две линии нанесения полимерного покрытия Американская металлургическая компания Steel Dynamics Inc (SDI) намерена построить на своих предприятиях две линии цинкования мощностью около 270 тыс. т в год и две линии нанесения полимерного покрытия на 215 тыс. т в год.



Первый тандем будет размещен на мини-заводе Sinton производительностью 2,7 млн. т в год, который сейчас достраивается в штате Техас. Его ввод в строй планируется в конце лета текущего года.



На линии цинкования, которая будет установлена на этом предприятии, предполагается использовать в качестве покрытия не только цинк, но и гальвалюм. Прокат с таким покрытием востребован в стальном строительстве. Стоимость проекта составит 225 млн долл.



Также компания вложит 175-200 млн долл. в установку линий цинкования и нанесения полимерного покрытия на одном из своих заводов в штатах Среднего Запада. Там у SDI есть два предприятия в штатах Индиана и Миссисипи совокупной производительностью 5,8 млн т горячекатаного проката в год.



Все четыре линии планируется запустить во второй половине 2022 г.



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