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Steel Dynamics запустит две линии цинкования и две линии нанесения полимерного покрытия

19.04.21 11:36 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая компания Steel Dynamics Inc (SDI) намерена построить на своих предприятиях две линии цинкования мощностью около 270 тыс. т в год и две линии нанесения полимерного покрытия на 215 тыс. т в год.

Первый тандем будет размещен на мини-заводе Sinton производительностью 2,7 млн. т в год, который сейчас достраивается в штате Техас. Его ввод в строй планируется в конце лета текущего года.

На линии цинкования, которая будет установлена на этом предприятии, предполагается использовать в качестве покрытия не только цинк, но и гальвалюм. Прокат с таким покрытием востребован в стальном строительстве. Стоимость проекта составит 225 млн долл.

Также компания вложит 175-200 млн долл. в установку линий цинкования и нанесения полимерного покрытия на одном из своих заводов в штатах Среднего Запада. Там у SDI есть два предприятия в штатах Индиана и Миссисипи совокупной производительностью 5,8 млн т горячекатаного проката в год.

Все четыре линии планируется запустить во второй половине 2022 г.

МинПром

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