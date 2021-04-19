Импортный прокат продолжает терять позиции на украинском внутреннем рынке В январе-марте 2021 г. емкость внутреннего рынка составила 905,0 тыс. т металлопроката, из которых 190,0 тыс. т, или 20,99%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



В январе-марте 2020 г. емкость внутреннего рынка была 966,7 тыс. т, из них 255,7 тыс. т, или 26,45%, импортировано. Таким образом, за три месяца 2021 г. наблюдается снижение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-марта 2020 г. на 6,38% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,46%.



Структура импорта в январе-марте 2021 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (55,00% и 42,68% соответственно); в первом квартале 2020 г., наоборот, наблюдалось доминирование сортового проката над плоским (соответственно, 51,74% и 46,54%).



Среди металлургических импортеров в первом квартале 2021 г. первое место занимает СНГ (51,6%), на втором ЕС-27 (24,4%), на третьем — страны Азии (13,8%).



МинПром



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