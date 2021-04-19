Филиппины восстановят добычу ценных руд Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал указ о снятии моратория на новые соглашения о добыче руд, введенного в 2012 г. Сообщается, что государство нуждается в средствах на реализацию крупных инфраструктурных проектов и рассчитывает на горнодобывающую промышленность как на важный источник доходов.



Филиппины в настоящее время являются крупнейшим в мире экспортером никелевой руды. На островах есть крупные запасы меди и золота. Однако из-за широкомасштабного несоблюдения экологических требований в стране возникло мощное движение против добычи полезных ископаемых, поддерживаемое местными властями и церковью.



Согласно указу, разрешающему правительству выдавать новые лицензии на добычу руд, Министерство окружающей среды и природных ресурсов должно жестко внедрять стандарты безопасности труда и следить за экологичностью добычи.



В то же время, после принятия в 2018 г. новых законов, регулирующих горнодобывающую деятельность, государство претендует на определенную долю доходов от добычи полезных ископаемых. В частности, рентные платежи тогда были повышена в два раза до 4%.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



