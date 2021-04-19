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Филиппины восстановят добычу ценных руд

19.04.21 10:33 , Металлоснабжение и сбыт
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Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал указ о снятии моратория на новые соглашения о добыче руд, введенного в 2012 г. Сообщается, что государство нуждается в средствах на реализацию крупных инфраструктурных проектов и рассчитывает на горнодобывающую промышленность как на важный источник доходов.

Филиппины в настоящее время являются крупнейшим в мире экспортером никелевой руды. На островах есть крупные запасы меди и золота. Однако из-за широкомасштабного несоблюдения экологических требований в стране возникло мощное движение против добычи полезных ископаемых, поддерживаемое местными властями и церковью.

Согласно указу, разрешающему правительству выдавать новые лицензии на добычу руд, Министерство окружающей среды и природных ресурсов должно жестко внедрять стандарты безопасности труда и следить за экологичностью добычи.

В то же время, после принятия в 2018 г. новых законов, регулирующих горнодобывающую деятельность, государство претендует на определенную долю доходов от добычи полезных ископаемых. В частности, рентные платежи тогда были повышена в два раза до 4%.

МинПром

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