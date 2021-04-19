В I квартале металлурги отправили на экспорт 85% продукции По данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-марте 2021 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 4,73 млн т металлопроката (101,4% относительно января-марта 2020 г.), из которых, по информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 4,02 млн т, или 84,9%.



В первом квартале 2020 г. доля экспорта составила 84,8% (3,96 млн т при общем производстве металлопроката 4,67 млн т).



На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за три месяца 2021 г. пришлось 50,21%, что несколько ниже показателя аналогичного периода 2020 г. (51,88%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-марте 2021 г. заметно выше показателя января-марта 2020 г. (35,46% и 30,32% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за три месяца 2021 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2020 г. (14,33% в 2021 г. против 17,81% в 2020 г.).



Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-марте 2021 г., по данным В.С.К. ГРУП, являются страны Европейского союза (31,3%), прочие стран Европы (23,3%) и страны NAFTA (10,1%).



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