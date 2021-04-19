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Северсталь в первом квартале увеличила выплавку на 4%

19.04.21 09:12
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В течение января-марта 2021 года "Северсталь" произвела 2,961 млн. тонн стали. Рост показателей в годовом соотношении составил 4%, к предыдущему кварталу - 7%, сообщает пресс-служба металлургической компании.

Продажи стальной продукции выросли на 8% к предыдущему кварталу и составили 2,63 млн. тонн - из-за возросших объёмов производства и завершения краткосрочных ремонтов в предыдущем квартале. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи стальной продукции сократились на 1% (1 кв. 2020: 2,66 млн. тонн).

Компания нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (1 кв. 2020: 43%, 4 кв. 2020: 35%) вследствие благоприятной динамики экспортных цен и возросшего спроса.

"Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 46% (1 кв. 2020: 42%, 4 кв. 2020: 53%) ввиду возросших объёмов производства горячекатаного проката, сортового проката и полуфабрикатов. Долгосрочная цель по этому показателю в продуктовом миксе остаётся на уровне 53%, в частности, этому будет способствовать запуск в первом квартале этого года непрерывно-травильного агрегата №4", - говорится в сообщении.

МинПром

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