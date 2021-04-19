Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Руда в Китае подорожала до максимума за 10 лет

19.04.21 08:57
печать
размер текста:

Цены на железную руду Fe 62% с доставкой в Китай (CFR Циндао), в пятницу составляли 178,43 долл. за тонну - самый высокий уровень с 2011 года.

"Маржа прибыли рынка стали в Китае на данный момент очень привлекательна, поэтому даже с учетом ограничений в Таншане у других производителей есть все стимулы, чтобы попытаться повысить операционные показатели", - сказал Financial Review глава стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

"Повышение рентабельности наряду с повышенным вниманием к сокращению выбросов также способствовало росту спроса на руду с более высоким содержанием железа. Это отражено в надбавке за качество, которая в последнее время увеличилась", - сказал Паттерсон.

"Несмотря на разговоры о проведении общенациональных инспекций, мы полагаем, что в других регионах они будут наращивать объемы производства, особенно с учетом резкого роста рентабельности стали", - сказал аналитик JPMorgan Линдон Фаган.

Цены также подпитываются сокращением поставок со стороны крупных горнодобывающих компаний. Goldman Sachs ожидает, что во втором полугодии рынок выйдет с профицитом из-за увеличения бразильского экспорта, написали банковские аналитики в записке, добавив, что, по их мнению, цены упадут до 110 долл. за тонну к четвертому кварталу и ниже 100 долл. за тонну в 2022 году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:30
Запорожская АЭС отключила шестой блок для проведения ремонта
08:04
Большинство украинских предприятий планируют повысить зарплаты сотрудникам
16.04.21
17:56
Водородная экономика станет частью Национальной экономической стратегии
17:35
Укроборонпром передал в Фонд госимущества 15 госпредприятий
17:16
Стартовой ценой ОГХК определили 3,7 млрд грн
16:53
Бензин и дизтопливо опять начали дорожать
16:35
Русал купил активы германской Aluminium Rheinfelden Group
16:14
Предприятия металлургии – самые крупные плательщики налогов
15:52
За право поставить вагоны УЗ поборются КВСЗ и китайская компания
15:32
ЗЗФ решил не тратиться на выплату дивидендов
15:12
Метинвест принял Кодекс делового партнерства
14:54
Египет решил защитить своих производителей алюминия
14:37
Интерпайп Сталь в марте выплавил стали на 35% больше, чем в феврале
14:14
Зимбабве ищет инвесторов для реанимации компании ZISCO
13:53
ArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тонну
13:32
Иран произвел рекордное количество железорудного концентрата
13:14
В Китае появится еще один стальной гигант
12:54
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
12:37
В 1 квартале 2021 года объем ВВП Китая увеличился на 18,3%
12:15
Во Франции 3 завода Гупты признали себя банкротами
15.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!