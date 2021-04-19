Руда в Китае подорожала до максимума за 10 лет Цены на железную руду Fe 62% с доставкой в Китай (CFR Циндао), в пятницу составляли 178,43 долл. за тонну - самый высокий уровень с 2011 года.



"Маржа прибыли рынка стали в Китае на данный момент очень привлекательна, поэтому даже с учетом ограничений в Таншане у других производителей есть все стимулы, чтобы попытаться повысить операционные показатели", - сказал Financial Review глава стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.



"Повышение рентабельности наряду с повышенным вниманием к сокращению выбросов также способствовало росту спроса на руду с более высоким содержанием железа. Это отражено в надбавке за качество, которая в последнее время увеличилась", - сказал Паттерсон.



"Несмотря на разговоры о проведении общенациональных инспекций, мы полагаем, что в других регионах они будут наращивать объемы производства, особенно с учетом резкого роста рентабельности стали", - сказал аналитик JPMorgan Линдон Фаган.



Цены также подпитываются сокращением поставок со стороны крупных горнодобывающих компаний. Goldman Sachs ожидает, что во втором полугодии рынок выйдет с профицитом из-за увеличения бразильского экспорта, написали банковские аналитики в записке, добавив, что, по их мнению, цены упадут до 110 долл. за тонну к четвертому кварталу и ниже 100 долл. за тонну в 2022 году.



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