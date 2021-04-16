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Водородная экономика станет частью Национальной экономической стратегии

16.04.21 17:56 , Металлургпром
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Александр Репкин, президент Украинского водородного совета сообщил, что развитие водородной экономики включено в Национальную экономическую стратегию Украины на период до 2030 года.

"Сейчас страны ЕС находятся в начале своей работы в этом направлении. Мы стоим на той же ступеньке. Уверен, что благодаря рабочим группам в Минэнерго, МИД, Комитете Верховной Рады Украины по энергетике и ЖКХ и нашему сотрудничеству с межфракционным объединением в Верховной Раде Украины мы можем не догонять, а шагать рядом с ЕС. Европейцы, в свою очередь, активно делятся информацией и инициативами в этой сфере", - рассказал А. Репкин во время интервью о перспективах водородной энергетики и шагах, которые активно делает Украина на этом пути.

Как известно, Украина определена приоритетным партнером ЕС в производстве водорода. Кроме этого, согласно "Green Hydrogen Initiative 2x40 gigawatt" на Украину выделено создание 10 ГВт новых мощностей по производству «зеленого» водорода.

Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности и партнерами уже исследовано потенциал водородной энергетики в Украине и ведется работа по разработке стратегии развития этого направления до 2050 года.

"В ближайшее время мы будем усиливать нашу работу с ЕИБ, Всемирным банком и другими институтами, которые оказывают техническую помощь Украине, потому что это одна из приоритетных задач Украины", - подчеркнул А.Репкин.

МинПром

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