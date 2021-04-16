Стартовой ценой ОГХК определили 3,7 млрд грн Cоветник по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" определил и предложил стартовую цену - 3,7 млрд грн, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.



"3,7 млрд грн - стартовая цена, определенная и предложенная советником по приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания». ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации. Цена сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия", - сообщил Д.Сенниченко.



По его словам, на формирование стартовой цены повлияли: увеличение запасов в УГМК в 2 раза; конъюнктура рынка титана и увеличение цен на рынке; улучшение финансовых показателей, в частности рост операционной прибыли.



"Аукционная комиссия определила условия продажи, которые будут направлены на утверждение в КМУ. Приватизация компании не несет экономических или рисков для безопасности Украины", - глава ФГИ.



Он добавил, что предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе уже выразили более 10 компаний.



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