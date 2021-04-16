Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Русал купил активы германской Aluminium Rheinfelden Group

16.04.21 16:35 , Интерфакс
печать
размер текста:

"Русал" завершил сделку по покупке активов германской Aluminium Rheinfelden Group. Сделка получила одобрение Федерального антимонопольного ведомства и Федерального министерства экономики и энергетики Германии, сообщил "Русал".

Сделка призвана укрепить позиции "Русала" как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли, пояснила российская компания. Специализация Aluminium Rheinfelden на продукции с высокой добавленной стоимостью в сочетании с глобальной стратегией "Русала" по производству алюминиевой продукции с низким углеродным следом станет основой успешной коммерческой синергии, считает компания.

"Русал" намерен развивать активы Aluminium Rheinfelden и "максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения в промышленное производство инновационных алюминиевых решений". Aluminium Rheinfelden продолжит выпускать продукцию под собственными запатентованными торговыми марками.

Объявляя о сделке, "Русал" ранее уточнял, что намерен увеличить производство сплавов до 30 тыс. тонн в год.

"Aluminium Rheinfelden в составе "Русала" сможет как наращивать свое присутствие в основном секторе автомобилестроения, так и пробовать себя в новых производственных нишах", - заявил генеральный директор Aluminium Rheinfelden Эрик Мартине, цитата которого приведена в сообщении.

"Сделка не только гарантирует дальнейшее развитие всех трех бизнес-направлений Aluminium Rheinfelden, но и открывает для предприятия новые перспективы. Под эгидой "Русала" мы будем создавать акционерную стоимость, способствовать укреплению позиций компании. Сделка позволит клиентам предприятия воспользоваться всеми преимуществами нашего низкоуглеродного бренда алюминия Allow, а также революционной технологии инертного анода – следующей главы развития мировой алюминиевой отрасли", - сказал директор по сбыту и маркетингу "Русала" Роман Андрюшин.

На сайте самой Aluminium Rheinfelden нет информации о текущих объемах производства и финансовых показателях. Это семейная компания, ее история началась еще в 1898 году, когда возле первой в Европе речной электростанции в Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг) было запущено алюминиевое производство. Сегодня – это один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для автомобильной, фармацевтической и металлургической промышленностей.

Европа остается основным регионом поставки продукции "Русала" – в прошлом году на ЕС пришлось 45% продаж компании. Позиция европейских потребителей алюминия, озабоченных прекращением отношений с "Русалом" после внесения компании в санкционный список США в апреле 2018 г., стала важным аргументом для последующей отмены Минфином США этого решения. Кроме того, для этого потребовалась снижение доли Олега Дерипаски в контролирующем "Русал" холдинге En+.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
Водородная экономика станет частью Национальной экономической стратегии
17:35
Укроборонпром передал в Фонд госимущества 15 госпредприятий
17:16
Стартовой ценой ОГХК определили 3,7 млрд грн
16:53
Бензин и дизтопливо опять начали дорожать
16:14
Предприятия металлургии – самые крупные плательщики налогов
15:52
За право поставить вагоны УЗ поборются КВСЗ и китайская компания
15:32
ЗЗФ решил не тратиться на выплату дивидендов
15:12
Метинвест принял Кодекс делового партнерства
14:54
Египет решил защитить своих производителей алюминия
14:37
Интерпайп Сталь в марте выплавил стали на 35% больше, чем в феврале
14:14
Зимбабве ищет инвесторов для реанимации компании ZISCO
13:53
ArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тонну
13:32
Иран произвел рекордное количество железорудного концентрата
13:14
В Китае появится еще один стальной гигант
12:54
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
12:37
В 1 квартале 2021 года объем ВВП Китая увеличился на 18,3%
12:15
Во Франции 3 завода Гупты признали себя банкротами
12:07
Зеленый переход невозможен без роста экономики – мнение
11:53
Северсталь в 1 квартале нарастила выплавку стали
11:37
В Китае дорожает коксовый уголь из-за экологических проверок
15.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!