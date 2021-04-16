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Предприятия металлургии – самые крупные плательщики налогов

16.04.21 16:14 , Бизнес Цензор
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Предприятияи добывающей промышленности и металлургии, которая остается одной из ключевых составляющих перерабатывающей отрасли Украины, выплатили в 2020 году наибольшее количество налогов и сборов среди всех сфер экономики. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы (ГНСУ), передает УНИАН.

Так, по данным ГНСУ, вклад добывающей промышленности в госбюджет в 2020 году составил более 90 млрд грн, тогда как перерабатывающая промышленность оказалась на втором месте с показателем в 86,1 млрд грн.

Еще в 2019 году разрыв между этими двумя отраслями был больше – предприятия добывающей отрасли принесли в бюджет 81,5 млрд грн, а перерабатывающей – 55,5 млрд грн.

В относительных величинах вклад предприятий добывающей и перерабатывающей отраслей в 2020 году составил около 10,6% и 10,2% соответственно от общего объема налоговых поступлений в сводный бюджет. Компании из других сфер украинской экономики заплатили гораздо меньше. Кроме налогов, именно эти сектора также остаются наиболее "массовыми" работодателями.

Крупнейшим налогоплательщиком в сфере металлургии в 2020 году стала группа компаний "Метинвест". Согласно информации "Метинвеста", в 2020 году предприятия группы перечислили в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов. При подсчете этого показателя учитывались ассоциированные компании и совместные предприятия. В частности, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича уплатил в бюджет около 1,8 млрд грн, "Запорожсталь" – 1,6 млрд грн, а "Азовсталь" – 1,3 млрд грн.

Таким образом, доля "Метинвеста" в общей структуре доходов бюджета от предприятий перерабатывающей промышленности в 2020 году составила более 25%.

"Общий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых сложных условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство", – отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Как сообщалось, согласно отчету Министерства финансов, фактические доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составили 1 076 млрд грн, что на 53,9 млрд грн больше планового показателя.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

МинПром

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