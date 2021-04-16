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За право поставить вагоны УЗ поборются КВСЗ и китайская компания

16.04.21 15:52 , Украинские новости
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2 украинские и 1 китайская компании подали заявки на участие в тендере акционерного общества "Укрзализныця", получившего 12 млрд гривен убытка в 2020, на закупку 100 пассажирских вагонов за 3,044 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно им, тендер разбит на 4 лота.

Для участия в аукционе по лоту №1 "Укрзализныця" на 51 пассажирский купейный спальный вагон заявки подали компания CRRC Tangshan Co. (Китай), Крюковский вагоностроительный завод (Полтавская область) и ООО "Терминал-Захід" (Киев).

На остальные 3 лота заявки подали только CRRC и Крюковский вагоностроительный завод.
По лоту №2 покупается 12 пассажирских спальных вагонов-купе типа СВ, по лоту №3 - 20 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, по лоту №4 - 17 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда.

Ожидаемая стоимость вагонов по первому лоту 1,51 млрд гривен, по второму - 349,09 млн гривен, по третьему - 633,72 млн гривен, по четвертому - 551,31 млн гривен.

Срок поставки - до 31 декабря. Аукционы назначены на 5 мая.

МинПром


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