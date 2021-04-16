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ЗЗФ решил не тратиться на выплату дивидендов

16.04.21 15:32 , fixygen
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Акционеры ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) намерены всю полученную в 2018 году чистую прибыль в размере 112,581 млн грн оставить нераспределенной.

Согласно повестке дня общего собрания акционеров по итогам 2018-го и 2019 годов, назначенного на 21 мая текущего года, дивиденды по итогам 2018 года предлагается не начислять. 2019 год предприятие завершило с консолидированным чистым убытком в размере 600,669 млн грн. К концу 2019 года нераспределенная прибыль составила 991,383 млн грн.

На собрании акционеры планируют рассмотреть кадровые вопросы, обновив набсовет и ревизионную комиссию.

ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из двух основных украинских производителей этой продукции.

По данным предприятия на конец 2020 года, в собственности Matrimax Limited и Soltex Limited находится по 22,4486% акций предприятия, Tapesta Limited - 18,8903%, Walltron Limited (все - Кипр) - 18,642% и Halefield Holdings Limited (Белиз) - 7,7508%. Уставный капитал ЧАО "ЗЗФ" – 227,955 млн грн, номинальная стоимость 1 акции – 0,1 грн.

МинПром

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