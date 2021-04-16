Метинвест принял Кодекс делового партнерства Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" приняла Кодекс делового партнерства, чтобы гарантировать исключительно честные деловые отношения между группой и ее партнерами.



Согласно пресс-релизу компании "Метинвест" добросовестно ведет бизнес и придерживается международных принципов делового поведения. В отношениях с партнерами группа применяет исключительно справедливые, открытые и этичные методы сотрудничества.



"Цель кодекса - установить четкие стандарты соответствия этических принципов и требований в части ведения бизнеса, которыми должны руководствоваться как существующие партнеры, так и новые поставщики. Компания надеется, что соблюдать кодекс будут все партнеры "Метинвеста", их сотрудники, представители, субподрядчики – физические и юридические лица, а также сотрудники "Метинвеста" в отношении партнеров", - поясняется в пресс-релизе.



При этом отмечается, что с помощью кодекса группа намерена предотвратить возможные злоупотребления и превышения служебных полномочий, поддерживая атмосферу доверия, уважения и порядочности.



Среди основных принципов делового поведения компании – уважительное отношение и нацеленность на сотрудничество, охрана труда и окружающей среды, конфиденциальность информации, соблюдение законодательства и Кодекса этики, а также социальная ответственность.



Кроме того, подчеркивается, что "Метинвест" уважительно общается с партнерами и стремится соблюдать договоренности. Группа ожидает, что партнеры будут вести дела с компанией открыто и на высоком профессиональном уровне, соблюдать все обязательства и не использовать непроверенную информацию.



Группа выполняет свою работу, соблюдая нормы охраны здоровья, труда и промышленной безопасности, а также стремится предупреждать загрязнение окружающей среды. "Метинвест" рассчитывает на то, что партнеры, в том числе и на территории предприятий группы, обеспечат своим сотрудникам безопасные и здоровые условия труда, не будут допускать несчастных случаев и травматизма сотрудников.



Компания защищает персональную информацию о своих сотрудниках и партнерах. "Метинвест" ожидает, что партнеры будут осмотрительно использовать информацию, составляющую коммерческую тайну или имеющую иной защищенный режим.



Компания осуждает все формы мошенничества, требует открытости, добросовестности и честности во всех сферах деятельности, а также стремится быть примером в вопросах этики, рабочей среды и равенства. Группа рассчитывает, что партнеры компании будут противодействовать коррупции как со своей стороны, так и со стороны сотрудников "Метинвеста".



"Метинвест" придерживается принципов устойчивого развития во всех направлениях работы. Компания защищает права человека, оценивает влияние своей деятельности на местные сообщества и стремится повысить качество их жизни. Группа надеется, что ее партнеры будут разделять эти ценности и вести бизнес в соответствии с высокими этическими стандартами, учитывая свое влияние на окружающую среду, экономику и общество.



"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Ее предприятия расположены в Украине - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в странах Европы. В частности, в Болгарии находится завод Promet Steel мощностью 500 тыс. тонн металлопроката в год, в Италии - Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год. В Великобритании компании принадлежит завод Spartan UK, который может выпускать 200 тыс. тонн стального проката в год.



Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.



ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".



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