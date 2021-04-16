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Интерпайп Сталь в марте выплавил стали на 35% больше, чем в феврале

16.04.21 14:37 , uaprom.info
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Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в марте 2021 года увеличил выплавку стали по сравнению с февралем на 35%, до 79,5 тыс. т, сообщили в компании.

В феврале производство стали на предприятии составило 58,8 тыс. т.

Кроме того, в январе-марте 2021 года "Интерпайп Сталь" сократил выплавку стали на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 193,2 тыс. тонн.

В 2020 году компания снизила выплавку стали на 11,2% по сравнению с 2019 годом – до 758,7 тыс. тонн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

МинПром

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