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Зимбабве ищет инвесторов для реанимации компании ZISCO

16.04.21 14:14 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Reuters, металлургическая компания ZISCO, контролируемая государством Зимбабве, пригласила новых инвесторов помочь возобновить деятельность компании, которая в прошлом была объектом интереса со стороны индийских и китайских инвесторов.

Essar Africa Holdings, подразделение индийской Essar Group, согласилась инвестировать до 4 млрд долл. в Zimbabwe Iron and Steel Company (ZISCO) в 2011 году, но сделка сорвалась.

Соглашение с китайской R&F об инвестировании 2 млрд долл. в 2017 году также распалось.

С 13 апреля компания снова ищет новых инвесторов, "которые были бы заинтересованы в использовании средств (капитала / долга) для реанимации" компании. Заинтересованные инвесторы должны представить свое выражение заинтересованности до 30 апреля. Затем успешные инвесторы будут приглашены для участия в процессе торгов на получение финансирования.

ZISCO владеет предприятием по добыче железной руды установленной мощностью 2,16 млн тонн руды в год, а также компанией по производству проволоки. ZISCO на 89% принадлежит государству.

МинПром

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