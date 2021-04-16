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В Китае появится еще один стальной гигант

16.04.21 13:14 , Steelland
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Потенциальное слияние двух крупных металлургических компаний Китая Anshan Iron & Steel Group и Benxi Iron & Steel Group, вероятно, сделает новую компанию одним из крупнейших производителей стали в мире, что еще больше укрепит доминирующее положение Китая в этом секторе.

Подразделение Benxi Bengang Steel Plates Co. объявило о планах по слиянию, не предоставив дополнительных деталей. Обсуждения слияния двух компаний велись как минимум с начала 2000-х годов, но так и не были окончательно завершены. Возобновление переговоров происходит на фоне стремления консолидировать гигантский сталелитейный сектор Китая, производящий более миллиарда тонн стали в год, чтобы сосредоточиться на производстве металлопродукции более высокого качества.

"Мы рассматриваем потенциальную сделку как положительную тенденцию к увеличению числа слияний и поглощений в сталелитейном секторе и ожидаем дальнейшей консолидации среди производителей стали в ближайшие годы, - отмечают аналитики Citigroup Inc. - Angang Group, вероятно, возьмет на себя инициативу по консолидации сталелитейных заводов в северо-восточных провинциях".

Ansteel Group была седьмым по величине производителем стали в мире в 2019 году с объемом производства 39,2 млн тонн. Сталелитейная мощность Benxi в 2019 году составила 16,2 млн тонн, по данным Всемирной ассоциации производителей стали. Скорее всего, в результате слияния они обойдут японскую Nippon Steel Corp., объем производства которой составил 51,7 миллиона тонн.

Крупнейшая в стране сталелитейная компания China Baowu Steel Group Corp. уже начала серию слияний, при этом активы объединенной группы превзошли ArcelorMittal как ведущего мирового поставщика.

МинПром

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