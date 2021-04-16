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Зеленый переход невозможен без роста экономики – мнение

16.04.21 12:07
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Зеленый переход – это самый серьезный вызов для экономики за всю историю независимой Украины. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Бизнес не справится с такой капиталоемкой задачей без помощи государства. Но ни финансирования, ни стимулов власть не дает. Вместо этого в парламенте разрабатываются законопроекты, сулящие предприятиям многомиллионные штрафы и санкции, а также полный чиновничий беспредел, сопровождающийся трансформацией ГЭИ в силовое коррупционное ведомство", - сказал он.

Д.Шпенов напомнил, что снижение выбросов СО2 и достижение целей Парижского соглашения в Украине происходит в условиях промышленного кризиса. "Мы смогли сократить выбросы не за счет технологических и системных преобразований, а по причине снижения мощностей ТЭС и ТЭЦ, сворачивания производств и потери промышленного потенциала вследствие попытки аннексии Крыма и оккупации Россией Донбасса", - отметил он.

Как известно, с 2023 года в ЕС начнет действовать СВАМ - углеродная пошлина на импорт. Это ставит Украину перед безальтернативным выбором в пользу внедрения экологических технологий в промышленности. Углеродная пошлина не действует из расчета общего количества выбросов СО2, а относится к конкретному производственному процессу.

Политик выразил сожаление, что в Украине до сих пор нет эффективного климатического менеджмента, который работал бы синхронно с развитием экономики. "Экология и экономика в нашем случае - два взаимоисключающих понятия. Например, экологические требования, прописанные авторами з/п №4167 о выбросах СО2, могут полностью остановить промышленность и привести к ее постепенному упадку. А все потому, что законопроект не учитывает современные экономические реалии, в которых сегодня работают предприятия", - подчеркнул нардеп.

"Чиновникам в высоких кабинетах важно понять простую истину: без развития и роста промышленности экономика Украины будет стагнировать. Но, если помочь промышленности преодолеть вызовы зеленого перехода, она сможет стать основным локомотивом экономического роста. Тогда у государства будут ресурсы на экомодернизацию экономики. Другого пути нет, в будущем выживут только зеленые страны", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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