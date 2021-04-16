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В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения

16.04.21 12:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Правительство Сербии потребовало от китайской компании Zijin Mining, владеющей 63% акций единственного в стране медного комплекса RTB Bor, принять срочные меры по снижению уровня загрязнения окружающей среды.

До 30 апреля китайская компания должна достроить очистные сооружения, чтобы прекратить загрязнение реки Пек, притока Дуная.

Кроме того, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Зорана Михайлович потребовала прекратить строительство вентиляционных шахт на медном руднике Jama, так как жители города Бор, где расположен комплекс, жалуются на слишком большой шум.

В начале апреля Zijin Mining сообщила, что в 2021 г. увеличит капиталовложения в свое сербское подразделение до 408 млн долл. При этом часть средств будет направлена на повышение экологической безопасности предприятия. Однако 10 апреля в Белграде состоялась многотысячная демонстрация, участники которой требовали улучшения экологической ситуации в стране. По данным НГО Global Alliance on Health and Pollution, Сербия является самой загрязненной страной Европы.

МинПром

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