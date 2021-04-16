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В 1 квартале 2021 года объем ВВП Китая увеличился на 18,3%
16.04.21 12:37 , Металлургпром
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В первом квартале 2021 года объем валового внутреннего продукта /ВВП/ Китая увеличился на 18,3% в годовом выражении, поскольку высокий спрос на внутреннем и внешнем рынках позволил восстановить экономическую активность с низкой базы в начале 2020 года, когда из-за вспышки эпидемии COVID-19 в стране наблюдался застой в сфере экономики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Государственным статистическим управлением КНР.
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