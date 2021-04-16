Северсталь в 1 квартале нарастила выплавку стали Производство стали на заводах ПАО "Северсталь" в первом квартале 2021 года выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2.96 млн тонн (1 кв. 2020: 2.85 млн тонн) на фоне увеличения количества плавок и их веса в 1 кв. 2021.



Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 увеличился на 11% до 2.67 млн тонн (1 кв. 2020: 2.41 млн тонн) в результате запуска доменной печи №3.



Продажи стальной продукции сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2.63 млн тонн (1 кв. 2020: 2.66 млн тонн).



Группа нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (1 кв. 2020: 43%) вследствие благоприятной динамики экспортных цен и возросшего спроса.



Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась до 46% (1 кв. 2020: 42%).



Выручка Группы выросла на 27.5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $2,219 млн (1 кв. 2020: $1,740 млн) вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры.  Групповой показатель EBITDA вырос на 109.4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $1,162 млн (1 кв. 2020: $555 млн), что отражает увеличение выручки. Рентабельность Группы по EBITDA достигла рекордных 52.4% (1 кв. 2020: 31.9%).



Компания сгенерировала 497 млн долл. свободного денежного потока (1 кв. 2020: 54 млн долл.), что главным образом отражает рост EBITDA и положительные изменения в оборотном капитале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



"Высокие показатели "Северстали" в первом квартале 2021 года еще раз продемонстрировали преимущества нашей бизнес-модели и позитивные результаты продолжающейся программы трансформации компании», - прокомментировал Александр Шевелев, генеральный директор компании "Северсталь", подчеркнув, что негативное влияние пандемии на металлургическую отрасль оказалось не таким длительным, как ожидалось.



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