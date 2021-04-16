Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Северсталь в 1 квартале нарастила выплавку стали

16.04.21 11:53 , Steelland
печать
размер текста:

Производство стали на заводах ПАО "Северсталь" в первом квартале 2021 года выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2.96 млн тонн (1 кв. 2020: 2.85 млн тонн) на фоне увеличения количества плавок и их веса в 1 кв. 2021.

Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 увеличился на 11% до 2.67 млн тонн (1 кв. 2020: 2.41 млн тонн) в результате запуска доменной печи №3.

Продажи стальной продукции сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2.63 млн тонн (1 кв. 2020: 2.66 млн тонн).

Группа нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (1 кв. 2020: 43%) вследствие благоприятной динамики экспортных цен и возросшего спроса.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась до 46% (1 кв. 2020: 42%).

Выручка Группы выросла на 27.5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $2,219 млн (1 кв. 2020: $1,740 млн) вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры.  Групповой показатель EBITDA вырос на 109.4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $1,162 млн (1 кв. 2020: $555 млн), что отражает увеличение выручки. Рентабельность Группы по EBITDA достигла рекордных 52.4% (1 кв. 2020: 31.9%).

Компания сгенерировала 497 млн долл. свободного денежного потока (1 кв. 2020: 54 млн долл.), что главным образом отражает рост EBITDA и положительные изменения в оборотном капитале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Высокие показатели "Северстали" в первом квартале 2021 года еще раз продемонстрировали преимущества нашей бизнес-модели и позитивные результаты продолжающейся программы трансформации компании», - прокомментировал Александр Шевелев, генеральный директор компании "Северсталь", подчеркнув, что негативное влияние пандемии на металлургическую отрасль оказалось не таким длительным, как ожидалось.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:14
В Китае появится еще один стальной гигант
12:54
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
12:37
В 1 квартале 2021 года объем ВВП Китая увеличился на 18,3%
12:15
Во Франции 3 завода Гупты признали себя банкротами
12:07
Зеленый переход невозможен без роста экономики – мнение
11:37
В Китае дорожает коксовый уголь из-за экологических проверок
11:15
POSCO хочет выйти за рамки металлургического бизнеса
10:51
Энергомашспецсталь инвестировала в экопроекты 4 млн грн
10:49
Рада одобрила три стимула для индустриальных парков
10:35
Австралия продлила ограничения на импорт китайской арматуры
10:17
Зеленский решил превратить олигархов в бизнесменов
09:59
Байден не определился с санкциями по Северному потоку - 2
09:30
Китай увеличил экспорт алюминия
08:57
JPMorgan выделит 2,5 трлн долл на борьбу с изменением климата
08:07
Рада приняла закон о льготной растаможке евроблях
15.04.21
18:06
Рада дала зеленый свет ограничению импорта российской электроэнергии
17:57
Для защиты экологии Китаю придется пожертвовать 600 угольными электростанциями
17:32
ОПЗ обвинили в проведении неправомерного аукциона на переработку сырья
17:15
В Японии прогнозируется значительный рост производства стали
16:52
У Украины нет серьезной перспективы стать членом ЕС – МИД Франции
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!