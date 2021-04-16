Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Китае дорожает коксовый уголь из-за экологических проверок

16.04.21 11:37 , Steelland
печать
размер текста:

Фьючерсы на китайский коксующийся уголь выросли более чем на 5% в пятницу и на 6,7% за неделю биржевых торгов из-за опасений по поводу предложения, поскольку некоторые крупные угледобывающие регионы усилили проверки безопасности.

Власти провинций и регионов, включая Шаньси, Хэнань и Внутреннюю Монголию, недавно усилили инспекцию угольных шахт после нескольких смертельных аварий за последние несколько месяцев и приостановили производство на рискованных объектах для устранения неисправностей.

Кроме того, данные Национального статистического бюро Китая показали, что общая добыча угля в марте упала на 0,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее до 340,76 млн тонн.

Согласно данным, собранным консалтинговой компанией Mysteel, запасы коксующегося угля на 110 сталелитейных заводах в Китае на этой неделе упали на 1,5% по сравнению с неделей ранее.

Контракты на коксующийся уголь на Далянской товарной бирже с поставкой в ​​мае подорожали на 5,4% до 1 678 юаней (примерно 256,94 доллара) за тонну по состоянию на 03:30 по Гринвичу.

Цены на кокс на Далянской бирже также выросли на 2,2% до 2 492 юаней за тонну.

Контрольные фьючерсы на железную руду с поставкой в ​​сентябре выросли на 0,8% до 1045 юаней за тонну.

По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на 62% -ную железную руду выросли на 3 доллара до 176,5 доллара за тонну в четверг по сравнению с предыдущей сессией.

Октябрьские контракты на фьючерсы на стальную арматуру и горячекатаный рулон в Шанхае упали: на арматуру упало на 0,4% до 5 105 юаней за тонну, а на горячекатаные рулоны - на 0,5% до 5 388 юаней за тонну.

Фьючерсы на нержавеющую сталь на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 0,9% до 13 960 юаней за тонну.

Производство стали в Китае подскочило до самого высокого уровня за семь месяцев до 94,02 миллиона тонн в марте, чему способствовал высокий спрос и приличная рентабельность, несмотря на экологические ограничения в основных регионах производства стали.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:53
Северсталь в 1 квартале нарастила выплавку стали
11:15
POSCO хочет выйти за рамки металлургического бизнеса
10:51
Энергомашспецсталь инвестировала в экопроекты 4 млн грн
10:49
Рада одобрила три стимула для индустриальных парков
10:35
Австралия продлила ограничения на импорт китайской арматуры
10:17
Зеленский решил превратить олигархов в бизнесменов
09:59
Байден не определился с санкциями по Северному потоку - 2
09:30
Китай увеличил экспорт алюминия
08:57
JPMorgan выделит 2,5 трлн долл на борьбу с изменением климата
08:07
Рада приняла закон о льготной растаможке евроблях
15.04.21
18:06
Рада дала зеленый свет ограничению импорта российской электроэнергии
17:57
Для защиты экологии Китаю придется пожертвовать 600 угольными электростанциями
17:32
ОПЗ обвинили в проведении неправомерного аукциона на переработку сырья
17:15
В Японии прогнозируется значительный рост производства стали
16:52
У Украины нет серьезной перспективы стать членом ЕС – МИД Франции
16:42
Байден подписал указ о введении новых санкций против России
16:36
Уруский предлагал Турции купить акции Мотор Сич – СМИ
16:18
Группа Метинвест первой в Украине запустила систему CRM
16:11
Worldsteel прогнозирует рост мировой выплавки стали на 5,8%
16:05
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!