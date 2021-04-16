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Рада одобрила три стимула для индустриальных парков

16.04.21 10:49
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Компании-резиденты индустриальных парков (ИП) смогут получить от государства частичную компенсацию процентных ставок по взятым кредитам. Соответствующее положение содержится в законопроекте №4416-1, принятом Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии в четверг, 15 апреля.

За соответствующее решение проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226. Представляя законопроект, председатель комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха отметил, что за последние 3 года инвестиции в ИП Украины составили всего 7 млн грн в 4 проекта.

"Это фактически стоимость одного зерноуборочного комбайна или четырех биткоинов", - подчеркнул он. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия стимулов для инвестиций в ИП, пояснил Д.Наталуха.

По его словам, законопроект №4416-1 предусматривает три стимула, способных оживить работу ИП. Это частичная компенсация из госбюджета ставок по банковским кредитам для компаний-резидентов ИП (15-70% в зависимости от объема экспорта), компенсация 50% стоимости подключения к электросетям и частичная компенсация капитальных инвестиций в первые три года работы в ИП.

Заместитель главы комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский отметил, что страны, достигшие успеха в использовании индустриальных парков, применяют четыре большие группы стимулов: налоговые, таможенные, финансовые и институциональные. "В Украине, подчеркиваю, нет никаких. Из всего набора стимулов этот законопроект содержит лишь финансовые, и в очень небольшом объеме. Тем не менее, даже эти маленькие шаги вызывают положительную реакцию потенциальных инвесторов", - отметил он.

Отдельную выгоду от индустриальных парков получат общины, уточнил Д.Кисилевский. "Ведь в их распоряжении будет действенный инструмент развития экономической активности на своих территориях. Этих стимулов ждут во Львове, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Киеве, а также в небольших общинах по всей стране", - подчеркнул заместитель главы комитета ВР по экономическому развитию .

В свою очередь, один из соавторов законопроекта, глава подкомитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Алексей Жмеренецкий отметил, что в Венгрии резиденты ИП получают от государства скидку 80% при уплате налогов в первые 5 лет работы, а также субсидии в размере €1300 за каждое рабочее место, созданное в ИП. В Польше государством компенсируется 15-50% инвестиций резидентов в ИП. В Турции они освобождаются от земельного налога и т.д.

"Неудивительно, что именно эти страны – соседи Украины привлекают основные зарубежные инвестиции. Мы не можем не применять инвестиционные стимулы, когда соседние страны ведут целые кампании по переманиванию квалифицированной рабочей силы, трудовых ресурсов из Украины", - заявил А.Жмеренецкий.

Индустриальный парк – это специально организованная территория для размещения новых производств, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. Развитие индустриальных парков является важнейшей составляющей промышленной политики, направленной на преодоление отсталой сырьевой структуры экономики.

МинПром

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