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POSCO хочет выйти за рамки металлургического бизнеса

16.04.21 11:15 , Steelland
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По словам генерального директора POSCO Чон-Ву Чой, крупнейшая металлургическая компания Южной Кореи должна сместить свою бизнес-структуру с бизнеса, ориентированного на сталь, на экологичность и мобильность.

"POSCO должна выйти за рамки металлургического бизнеса и сделать шаг к тому, чтобы стать ведущей компанией в области экологически безопасного бизнеса, такого как производство стали и компонентов для электромобилей, материалов для аккумуляторных батарей, водородной энергии и многого другого", - заявил Чой.

По его словам, POSCO расширит производственные мощности по выпуску вторичных аккумуляторных батарей, который группа поддерживает как основной бизнес, и создаст цепочку добавленной стоимости катодных и анодных материалов и их сырья, такого как литий и никель.

POSCO - единственная в мире компания, которая выстраивает цепочку создания стоимости материалов для вторичных аккумуляторных батарей, поставляя свое основное сырье, такое как литий, никель и графит, включая анодные и катодные материалы. Группа планирует поставить 220 тыс. тонн лития и 100 тыс. тонн никеля для создания производственной системы по производству 400 тыс. тонн анодных материалов и 260 тыс. тонн катодных материалов к 2030 году.

Рыночная капитализация POSCO Group также значительно увеличивается в связи с ее переходом к бизнес-структурам "Green & Mobility" и быстрым ростом рынка электромобилей. Рыночная капитализация POSCO Chemical и POSCO International увеличилась на 9,7 трлн вон и 200 млрд вон по состоянию на 31 марта 2017 года, соответственно, по сравнению с концом 2017 года, когда начались серьезные инвестиции в материалы для вторичных аккумуляторов и электромобили.

МинПром

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