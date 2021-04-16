Энергомашспецсталь инвестировала в экопроекты 4 млн грн

В 2020 году суммарные экологические затраты "Энергомашспецстали" (ЭМСС) составили более 4 млн гривен, сообщили в пресс-службе завода в преддверии Дня окружающей среды, который в этом году будет отмечаться 17 апреля.
"Будучи экологически ответственным предприятием, ПАО "ЭМСС" ежегодно проводит мероприятия по поддержанию и улучшению экологических показателей, совершенствует свою природоохранную деятельность", - говорится в сообщении.
На 2021 год разработан новый "План мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов по ПАО "ЭМСС". Также в планах на этот год - проведение Ресертификационного аудита системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001-2015.
"В настоящее время на предприятии выполняются работы по оценке выбросов парниковых газов, в рамках выполнения Украиной требований Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения. Это еще один большой объем работы по уменьшению влияния деятельности предприятия на окружающую среду", - отметили в "Энергомашспецстали".