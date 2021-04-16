Австралия продлила ограничения на импорт китайской арматуры Австралийская Антидемпинговая комиссия сообщила о продлении на новый пятилетний срок антидемпинговых пошлин на катанку и арматуру китайского производства.



Сообщается, что со времени введения в действие этих пошлин в 2016 г. положение австралийских производителей данной продукции улучшилось. Они увеличили свою долю местного рынка и расширили объемы производства. Однако отмена пошлин могла бы привести к ухудшению рыночной ситуации.



Антидемпинговые пошлины в Австралии представляют собой сочетание фиксированных и процентных платежей. Для катанки уровень демпинговой маржи установлен на отметке 33,1%, для арматуры — 19% для всех китайских компаний.



Из-под действия антидемпинговых пошлин выведены продукция из нержавеющей стали, круглый прокат и арматура в бунтах для изготовления арматурной сетки.



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