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Австралия продлила ограничения на импорт китайской арматуры

16.04.21 10:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская Антидемпинговая комиссия сообщила о продлении на новый пятилетний срок антидемпинговых пошлин на катанку и арматуру китайского производства.

Сообщается, что со времени введения в действие этих пошлин в 2016 г. положение австралийских производителей данной продукции улучшилось. Они увеличили свою долю местного рынка и расширили объемы производства. Однако отмена пошлин могла бы привести к ухудшению рыночной ситуации.

Антидемпинговые пошлины в Австралии представляют собой сочетание фиксированных и процентных платежей. Для катанки уровень демпинговой маржи установлен на отметке 33,1%, для арматуры — 19% для всех китайских компаний.

Из-под действия антидемпинговых пошлин выведены продукция из нержавеющей стали, круглый прокат и арматура в бунтах для изготовления арматурной сетки.

МинПром

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