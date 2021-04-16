Зеленский решил превратить олигархов в бизнесменов Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине. Об этом В.Зеленский рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.



"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, а такого у нас в Украине еще было, считаю, что сегодня это один из приоритетов - разработать фундаментальный законопроект про статус олигархов - что будет с такими людьми, какие будет вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", - заявил Зеленский.



По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".



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