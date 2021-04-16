Байден не определился с санкциями по Северному потоку - 2 Президент США Джо Байден в четверг подтвердил свою оппозицию газопроводу "Северный поток-2", но не стал сообщать, будут ли введены новые санкции. Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".



На вопрос, почему в последние санкции Вашингтона не были включены санкции против противоречивого газопровода, Байден ответил, что это "сложная проблема".



"Северный поток-2" - сложная проблема, с которой сталкиваются наши союзники в Европе. Я был против "Северного потока-2" в течение долгого времени, с самого начала, когда я был еще - когда я еще не был в должности (президента) ... - до того, как я покинул пост вице-президента. Но это все еще актуальна проблема", - сказал президент США.



Байден сталкивается с давлением в Конгрессе, особенно со стороны республиканцев, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода, который построен примерно на 95%.



По данным Politico, Министерство юстиции США в прошлом месяце дало "зеленый свет" санкциям против Nord Stream 2 AG - компании, которая отвечает за планирование, строительство и будущую эксплуатацию трубопровода, но после внутренних обсуждений введения санкций было отменено.



МинПром



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