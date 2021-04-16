Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Индустриальные парки получили дополнительные льготы

16.04.21 08:35
печать
размер текста:

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках", предусматривающие введение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки. За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.

Цель законодательных изменений - содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков благодаря введению дополнительных инвестиционных стимулов.

"Сейчас украинское законодательство в этой сфере "предоставляет лишь незначительные преимущества участникам индустриальных парков, которые явно недостаточны для того, чтобы они могли стать катализатором развития национальной экономики", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Среди предложенных стимулов - компенсация управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков: 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям; компенсация участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам - в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности; частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет.

Обосновывая актуальность законодательных изменений, авторы напоминают, что действующей редакцией Закона Украины "Об индустриальных парках" предусмотрено только целевое финансирование на безвозвратной основе и предоставление беспроцентных кредитов для обустройства таких парков, а также освобождение привлеченных к проектам субъектов хозяйствования от паевого участия в развитии инфраструктуры населенных пунктов.

Тогда как в соседней Польше, где действуют более 70 индустриальных и технологических парков, предприниматели могут получить компенсацию 85% затрат на обустройство инфраструктуры и на рекламу, а также гранты на обучение персонала и финансовую помощь при инвестировании в приоритетные отрасли.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:07
Рада приняла закон о льготной растаможке евроблях
15.04.21
18:06
Рада дала зеленый свет ограничению импорта российской электроэнергии
17:57
Для защиты экологии Китаю придется пожертвовать 600 угольными электростанциями
17:32
ОПЗ обвинили в проведении неправомерного аукциона на переработку сырья
17:15
В Японии прогнозируется значительный рост производства стали
16:52
У Украины нет серьезной перспективы стать членом ЕС – МИД Франции
16:42
Байден подписал указ о введении новых санкций против России
16:36
Уруский предлагал Турции купить акции Мотор Сич – СМИ
16:18
Группа Метинвест первой в Украине запустила систему CRM
16:11
Worldsteel прогнозирует рост мировой выплавки стали на 5,8%
16:05
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
15:39
НБУ считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 ключевым риском для экономики
15:16
В России обещают закончить прокладку Северного потока-2 не позднее лета
15:01
НБУ ожидает ускорения инфляции в текущем году до 8%
14:53
Дочерняя компания ArcelorMittal в Италии получит название Acciaierie d'Italia
14:34
Рабочие на чешском заводе Гупты угрожают забастовкой
14:14
Ривнеазот увеличил производство минеральных удобрений на 36,1%
14:11
Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых
13:53
Экс-глава Укрзализныци обвинил Набсовет компании в коррупции
13:32
Укргидроэнерго нарастило прибыль на 1 млрд грн
14.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!