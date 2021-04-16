Индустриальные парки получили дополнительные льготы Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках", предусматривающие введение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки. За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.



Цель законодательных изменений - содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков благодаря введению дополнительных инвестиционных стимулов.



"Сейчас украинское законодательство в этой сфере "предоставляет лишь незначительные преимущества участникам индустриальных парков, которые явно недостаточны для того, чтобы они могли стать катализатором развития национальной экономики", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



Среди предложенных стимулов - компенсация управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков: 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям; компенсация участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам - в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности; частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет.



Обосновывая актуальность законодательных изменений, авторы напоминают, что действующей редакцией Закона Украины "Об индустриальных парках" предусмотрено только целевое финансирование на безвозвратной основе и предоставление беспроцентных кредитов для обустройства таких парков, а также освобождение привлеченных к проектам субъектов хозяйствования от паевого участия в развитии инфраструктуры населенных пунктов.



Тогда как в соседней Польше, где действуют более 70 индустриальных и технологических парков, предприниматели могут получить компенсацию 85% затрат на обустройство инфраструктуры и на рекламу, а также гранты на обучение персонала и финансовую помощь при инвестировании в приоритетные отрасли.



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