Рада приняла закон о льготной растаможке евроблях Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании приняла закон, которым устанавливается льготная ставка для растаможивания автомобилей на еврономерах. За одобрение законопроекта №4643-д во втором чтении и в целом проголосовали 235 народных депутатов, сообщает Укринформ.



Документ устанавливает, что в течение 180 дней после вступления в силу закона сумма акцизного налога определяется налогоплательщиком, на которого распространяется действие пункта 98 раздела ХХ Заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины, по ставке, определенной по формуле: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе ( где "Ставка базовая" - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется, исходя из количества лет, прошедших с года изготовления автомобиля до года определения ставки налога и составляет от 0 до 150 евро, а Vе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего автомобиля в куб. сантиметрах на коэффициент, а Fе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства).



При этом предполагается, что действие закона не распространяется на автомобили, не соответствующие стандарту "Евро-2" и на машины, ввезенные после 31 декабря 2020 года. Предложенные нормы также не применяются к транспортным средствам с года выпуска которых прошло более 5 лет, а также предназначенным для перевозки 10 человек и больше и к мотоциклам, мопедам и велосипедам.



Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования и будет введен в действие через один месяц со дня вступления в силу. Документом также поручено Кабинету Министров вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопрект о направлении в 2021 году поступлений от налога на добавленную стоимость и акцизного налога, уплаченных в соответствии с этим законом на мероприятия, направленные на вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19.



Также Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины", который освобождает от штрафных санкций владельцев автомобилей на еврономерах, ввезенных до конца 2020 года при условии единовременной уплаты пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.



За законопроект №4644-д во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутатов.



Как сообщалось, Верховная Рада в ноябре 2018 года существенно повысила штрафы за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации. В декабре 2019-го парламент отложил введение новых штрафов.



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