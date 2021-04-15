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Рада дала зеленый свет ограничению импорта российской электроэнергии

15.04.21 18:06
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Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект 3364-1-д, который содержит важнейшую норму, позволяющую НКРЭКУ ограничивать импорт электроэнергии.

Комментируя принятие законопроекта, народный депутат Виктория Гриб подчеркнула, что с начала года Украина закупила за границей электроэнергии на миллиард гривен. "Это деньги, которые потеряла наша экономика. Это те средства, которые пошли в карманы иностранных шахтёров, энергетиков и атомщиков! Один миллиард гривен взяли и просто вышвырнули из страны", - сказала она.

"Но зачем покупать иностранную электроэнергию, если мы способны сами производить собственную даже в больших объёмах, чем потребляем? Выглядит это как диверсия, как прямая угроза экономической безопасности нашей страны", - добавила В.Гриб.

Нардеп обратила внимание на то, что электроэнергия из Беларуси и РФ продается по демпинговым ценам, которые ниже, чем себестоимость украинской. По ее мнению, демпинг нужен для того, чтобы устранить конкурентов на рынке. При этом страдают украинские энергетические компании, где трудятся сотни тысяч украинских энергетиков, которые содержать семьи и платят налоги.

"Сегодня у нас появилась возможность этому противостоять. У нас, наконец, появился шанс прекратить импорт российской электроэнергии, а деньги направить на решение таких актуальных задач, как выплата шахтерам долгов по зарплатам и экологическую модернизацию отрасли", - резюмировала В.Гриб.

МинПром

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