Байден подписал указ о введении новых санкций против России Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, в том числе в отношении российского госдолга. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.



Согласно сообщению, в соответствии с указом Министерство финансов США (Казначейство) издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США покупать на первичном рынке облигации, выпущенные Минфином или Центробанком РФ, а также российским Фондом национального благосостояния после 14 июня. Кроме того, американским финучреждениям запрещно кредитовать правительство России.



"Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости", – отмечается в сообщении.



Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении шести российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти санкции введены в ответ на взлом, известный как SolarWinds, который предоставил хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений в США.



Санкции также введены в отношении в 32 юридических и физических лиц, причастных к попыткам властей России повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.



Кроме того, Минфин США в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой ввел санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.



США также высылают 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, включая представителей российских спецслужб.



Власти США также официально обвинили Службу внешней разведки России (СВР), также известную как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, в организации широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием платформы SolarWinds Orion и других информационных технологий.



Как сообщалось, до этого в отношении российского госдолга действовалот только одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок.



Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



